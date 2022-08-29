В еще одном ночном пожаре не обошлось без пострадавших. В деревне Волковойно Камешковского района...

В еще одном ночном пожаре не обошлось без пострадавших. В деревне Волковойно Камешковского района горел двухэтажный деревянный дом.В 3-28 29 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом доме 219 В. Этот дом 1906 года постройки был признан аварийным.Из-за позднего вызова пожарных на момент их прибытия наблюдался открытый огонь на 1-ом этаже и дым из под кровли дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 120 кв. м. Сгорела внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей. К сожалению, на пожаре пострадала 83-летняя женщина. Спасено 2 человека.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: 33.mchs.gov.ru/