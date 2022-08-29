Трагедией завершился пожар в городе Карабаново Александровского района ночью 29 августа. При тушении спасатели нашли тело 44-летней женщины. По данным регионального МЧС, вызов поступил в 2:39.

Трагедией завершился пожар в городе Карабаново Александровского района ночью 29 августа. При тушении спасатели нашли тело 44-летней женщины. По данным регионального МЧС, вызов поступил в 2:39. Пламя вспыхнуло в многоквартирном доме №4 на улице Первомайской. На место оперативно выехали спасатели, ликвидировавшие возгорание на площади 4 кв.м. и эвакуировали шесть человек, включая одного ребенка. К ликвидации