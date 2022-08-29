26 августа в 19 час. 20 мин. в Коврове напротив дома № 24 по ул. Волго – Донская 41-летний...

26 августа в 19 час. 20 мин. в Коврове напротив дома № 24 по ул. Волго – Донская 41-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Space Gear», совершил наезд на 72-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде марки «СТЕЛС», информирует пресс-служба ГИБДД.Как пишет издание «Город Ковров», мужчина переезжал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. О состоянии сбитого велосипедиста не сообщается.