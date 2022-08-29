О помещении фигуранта под стражу ходатайствовал следователь, который ведёт уголовное дело о смертельном ДТП.

В Коврове на два месяца арестован водитель, сбивший 14-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.О помещении фигуранта под стражу ходатайствовал следователь, который ведёт уголовное дело о смертельном ДТП. Напомним, что 24 августа гражданин Узбекистана, сидя за рулём «десятки», вблизи Мелехово насмерть сбил ребёнка 2007 года рождения. В момент аварии девушка шла по краю дороги.Постановлением судьи подозреваемый отправлен в СИЗО до 24 октября.