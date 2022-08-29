Вердикт может быть обжалован.

В Коврове рецидивиста приговорили к 2,5 годам колонии за хранение оружия и боеприпасов. Приговор вынес городской суд.При неустановленных следствием обстоятельствах мужчина купил самодельный нарезной ствол калибра 5,6 мм, а также заводской патрон. Приобретённое «добро» он хранил у себя. В декабре прошлого года по пьяни он подарил запрещённые вещи знакомому, который, видимо, и сдал собутыльника.Следующие 2,5 года ковровчанин проведёт в тюрьме.Решение суда может быть обжаловано.