Скоро в Молжаниновском районе откроется новая поликлиника.

Скоро в Молжаниновском районе откроется новая поликлиника.Молжаниновском районе Москвы до конца 2022 года должна открыться новая поликлиника для детей и взрослых. Медучреждение на Синявинской улице, 13 будет рассчитано на 320 посещений в смену. Чтобы жители микрорайонов Бурцево и Мелькисарово смогли быстрее добираться до поликлиники, скоро запустят новый маршрут городского транспорта. Протяженность маршрута составит 15 километров.Пока доехать без пересадки от тех микрорайонов до Синявинской, 13 невозможно. Люди едут в то место либо на личном транспорте, либо на такси, либо на нескольких автобусах.Работы по созданию нового маршрута пройдут в два этапа. Сначала специалисты выполнят локальные мероприятия, которые позволят запустить маршрут к открытию поликлиники.В настоящий момент рабочие подготавливают основание под будущую разворотную площадку для автобусов, устанавливают новый бордюрный камень, делают тротуары и ремонтируют проезжую часть. Там работают 110 человек. Задействовано 15 единиц техники. Работы пройдут на улицах Бурцевской и Синявинской, а также на дублере Международного шоссе."В рамках мероприятий дорогу расширим. Это необходимо, чтобы оборудовать тротуары, которых в настоящее время нет. Асфальтобетонное покрытие проезжей части также заменим. Установим два современных остановочных павильона с зарядными слотами для гаджетов", – сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.Рядом с остановкой "Черкизово" на Ленинградском шоссе сделают лестничные сходы и пандусы, чтобы маломобильные граждане смогли передвигаться комфортнее.Кстати, проезжую часть от Ленинградского шоссе до Бурцевской улицы хотят расширить и отремонтировать в 2023 году. Там планируется не только создать тротуары, но и разбить газон, установить новые фонари, разместить новые остановочные павильоны рядом со строящимися жилыми домами.Ранее "Дни.ру" уже о создании поликлиники на Синявинской, 13. Весной сообщалось, что в новой поликлинике будут функционировать сразу четыре отделения. У каждого отделения будет свой вход для разделения потоков.