Причинённый ущерб оценён в 100 тысяч рублей. На муромлянина завели два уголовных дела.

В Муроме за угон двух «ВАЗов» задержан 26-летний мужчина. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Изрядно выпив парень решил поехать к другу в одну из районных деревень. Ничего лучше, как взять чужую машину он не придумал. Разбив стекло водительской двери, фигурант проник в салон отечественного авто и, взломав замок зажигания, смог проехать на легковушке несколько метров. Машина заглохла.«Бросив её, злоумышленник отправился в соседний двор, где похитил другой автомобиль. Доехав до приятеля, он предложил ему разобрать железного коня на запчасти и продать их. Однако товарищ отказался от участия в сомнительном стартапе», - пояснили в пресс-службе полиции.Не найдя компаньона, подозреваемый поджёг автомобиль. Через некоторое время его задержали. Причинённый ущерб оценён в 100 тысяч рублей. На муромлянина завели два уголовных дела.