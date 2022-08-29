На него завели уголовное дело о мошенничестве.

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, причастный к обману трех муромских пенсионеров. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.В июле и начале августа жертвами аферистов стали пожилые люди в возрасте от 68 до 88 лет.«Неизвестный, представляясь по телефону полицейским, под предлогом отказа от возбуждения на близкого родственника уголовного дела за якобы совершённое ДТП, предлагал передать его сообщнику деньги. Муромляне передавали сбережения его подельнику. В общей сложности потерпевшие лишились более 250 тысяч рублей», - уточнили в региональном УМВД.Посыльным оказался 23-летний житель Подмосковья, которого взяли в Москве. Фигурант признался в содеянном. Деньги он передал через тайник в лесах Московской области, оставив себе процент за хлопоты. Злоумышленник уже возместил причинённый ущерб. На него завели уголовное дело о мошенничестве и отправили в СИЗО.