На руководителя ООО «Славянская аптека» завели дело.

В Петушках прокуратура заставила погасить более 10 млн рублей долга перед 192 работниками. Нарушения выявлены в работе ООО «Славянская аптека».Компания не выплатила жалованье за июнь. Сотрудники пожаловались в надзорное ведомство.Руководителю фирмы внесено представление, после чего оклады перечислили на счета людей.На директора организации завели дело. Как оказалось, задержка по выплате зарплаты происходит на заводе по производству фармацевтических препаратов не в первый раз. Материалы рассмотрит Петушинский районный суд.