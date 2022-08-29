На руководителя ООО «Славянская аптека» завели дело.
В Петушках прокуратура заставила погасить более 10 млн рублей долга перед 192 работниками. Нарушения выявлены в работе ООО «Славянская аптека».
Компания не выплатила жалованье за июнь. Сотрудники пожаловались в надзорное ведомство.
Руководителю фирмы внесено представление, после чего оклады перечислили на счета людей.
На директора организации завели дело. Как оказалось, задержка по выплате зарплаты происходит на заводе по производству фармацевтических препаратов не в первый раз. Материалы рассмотрит Петушинский районный суд.