Риски прихода огня из Рязанской области свелись к минимуму, но новые угрозы нависли со стороны Ивановской и Нижегородской областей.

Во Владимирской области обсудили обстановку с лесными пожарами. Она стала ключевой темой оперативного совещания с участием врио губернатора в понедельник 29 августа.Власти заверяют, что ситуация находится под контролем. За минувшую неделю выявлено 35 возгораний, которые уже потушены. Крупных лесных пожаров не допущено.В борьбе со стихией принимают участие добровольцы и сотрудники коммунальных служб, ДСУ-3, а также представители филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго».В повышенную готовность приведены 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц спецтехники: тракторы, бульдозеры, тягачи с тралами, грузовые и легковые машины, автоцистерны и лесопожарные машины, автобусы и вездеходы.Наиболее сложная обстановка сложилась в Камешковском, Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. Риски прихода огня из Рязанской области свелись к минимуму, но новые угрозы нависли со стороны Ивановской и Нижегородской областей.Напомним, что в 33-ем регионе установлен особый противопожарный режим. Пребывание жителей в лесах и въезд в них транспортных средств - запрещены.