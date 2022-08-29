Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дымная область Дымовая завеса над тридцать третьим...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дымная областьДымовая завеса над тридцать третьим регионом. Эпидемиологи берут пробы воздуха. Как защититься от отравления?- Киржачские перспективыГлава региона Александр Авдеев - с рабочим визитом в Киржачском районе. Как обновился терапевтический корпус районной больницы и городская школа?- Дети в приоритетеВсем многодетным - по микроавтобусу! Какие вопросы обсудили на форуме для многодетных?