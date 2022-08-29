Высокопоставленных гостей хлебом-солью встретили студенты и руководство Владимирского филиала...

Высокопоставленных гостей хлебом-солью встретили студенты и руководство Владимирского филиала РаНХИГС.Дипломаты из Сенегала, Камеруна, Туниса и других африканских стран познакомились с историей нашего края, а также традиционными русскими обычаями. Зарубежные гости отметили чрезвычайную важность подобного диалога для взаимовыгодного культурного и экономического взаимодействия. Среди ключевых вопросов и сотрудничество в сфере образования. Студенты РаНХИГС выступили с инициативой провести российско-африканский молодежный форум.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Конечно, как для высшего учебного заведения мы будем обсуждать возможности сотрудничества между учебными заведениями, возможно, это и вопросы, связанные с подготовкой кадров.Мохамед Йонгаво, чрезвычайный и полномочный посол Сьерра-Леоне в России:- В этом году отмечалась 60-я годовщина установления дипломатических отношений с Россией, и в течение этого времени Россия не только Сьерра-Леоне, но помогла большинству африканских стран.