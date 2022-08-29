Ранее на федеральные средства предполагалось приобрести 1300 баков, но из-за ситуации с ценами количество может измениться.

Владимирская область получит 21 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Правительство РФ распределило 43 субъектам 1,5 млрд рублей.Часть средств на условиях софинансирования добавит Белый дом. Власти уверены, что мера поддержки позволит увеличить переработку отходов и ускорит переход на экономику замкнутого цикла. Сейчас потребность 33-го региона в указанных ёмкостях составляет 2500 штук. За последние два года регоператоры уже установили порядка 700.Ранее на федеральные средства предполагалось приобрести 1300 баков, но из-за ситуации с ценами количество может измениться.Добавим, что владимирские чиновники рассчитывают к 2024-му году полностью закрыть вопрос с обеспеченностью контейнерами для раздельного сбора мусора.