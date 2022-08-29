Владимирская область получит федеральную субсидию в 21 млн рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Всего Правительство распределило между 43 регионами 1,5 млрд

Владимирская область получит федеральную субсидию в 21 млн рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Всего Правительство распределило между 43 регионами 1,5 млрд рублей в рамках поддержки программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Администрация Владимирской области будет софинансировать приобретение контейнеров для сбора ТКО. Сейчас региону не хватает около 2 500 штук. Председатель