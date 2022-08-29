Правительство поддержало проект распоряжения по выделению 1,5 миллиарда рублей на закупку...

Правительство поддержало проект распоряжения по выделению 1,5 миллиарда рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Отбор на субсидию прошли 43 региона, среди которых Владимирская область.«Выделенные правительством России 1,5 миллиарда рублей будут направлены на приобретение свыше 77 тысяч контейнеров до конца года. Важно, что в этих субъектах есть инфраструктура для внедрения раздельного сбора - это один из критериев отбора», - сказал глава Минприроды России Александр Козлов.Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. Большая часть средств – свыше 1,1 миллиарда рублей будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат регионы, где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создаётся, сообщила пресс-служба МинприродыФото https://www.pxfuel.com/.