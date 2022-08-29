Среди них - страница в Wikipedia.

Ленинский районный суд Владимира постановил заблокировать страницу в «Википедии» из-за фейков о российской армии. Иск подавала 19-ая военная прокуратура.В рамках проверки прокуроры обнаружили , на которых, по их мнению, размещались ложные данные про СВО, оскорбления в адрес Президента РФ и военнослужащих нашей страны.«Сведения полностью противоречат официальным источникам, а также заявлениям уполномоченных РФ лиц и направлены на формирование у интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий», - посчитали в ведомстве.Заслушав участников процесса, в суде пришли к выводу, что проведение специальной военной операции на территории Украины является помощью ЛДНР, а не оккупацией, войной или вторжением, о чем писалось на указанных страницах. Информация признана запрещённой.«Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца», - резюмировали в пресс-службе райсуда.После вступления документа в силу доступ к указанным страницам должен быть заблокирован.