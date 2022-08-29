Город Владимир отметил свой 1032-ой день рождения. В микрорайоне Коммунар открыли современный...

Город Владимир отметил свой 1032-ой день рождения. В микрорайоне Коммунар открыли современный детский сад. Подробности у Александры Лебедиковой.В микрорайоне Коммунар - двойной праздник. В день города здесь открылся долгожданный корпус детского сада номер 7. На площадке родители и малыши. На экспресс-экскурсию по новым группам отправился и глава региона Александр Авдеев. Сотрудники детсада показали оснащение, медицинский и пищевой блоки, прогулочные участки.Врио губернатора Александр Авдеев:- Потребность здесь в социальной инфраструктуре самая, наверное, высокая в городе, потому что быстро растут новые дома и появляются молодые семьи и семьи с детьми, поэтому и школа и новый корпус детского сада, конечно, здесь очень нужен. Люди этого очень ждали.Построенный по национальному проекту "Демография", новый детский сад рассчитан на 108 мест. За счет этого в микрорайоне должна решиться проблема с очередью.Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев:- Государство предприняло очень серьезные меры, огромные деньги были вложены в то, чтобы решить вопрос в целом в нашей стране и в частности во Владимирской области.Главная часть праздничной программы традиционно прошла на Соборной площади. Жители и гости города стали свидетелями театрализованного представления "Владимирский легендариум", рассказывающего о выдающихся жителях владимирской земли. Среди них князь Александр Невский, композитор Сергей Танеев, художница Ольга Розанова и многие другие.В сквере Липки на фестивале национальных культур "Многоликий Владимир" - яркие концертные номера и традиционные блюда. Гостей угощали чаем из самовара, татарской выпечкой и другими вкусностями.Андрей Шохин, глава г.Владимира:- Самое главное достояние - это наши люди, которые действительно делали для нашего города, прославляли его во всех отраслях//Мы сейчас потарались сделать площадки нашего города такими, чтобы люди вспомнили историю, потому что нельзя никогда забывать свою историю.Признавались в любви ко Владимиру и горожане и гости города.Житель города, Роман:- Я недавно в этом городе, мне он понравился своей красотой//самобытностью//Россия зародилась прямо здесь.Дмитрий:- Здесь люди такие отзывчивые, доброжелательные. Все фоткаются, все общаются.Ирина:- Город очень красивый, в последнее время очень изменился. Желаю так же процветать и изменяться.Весь день для гостей праздника выступали артисты, работали интерактивные площадки. Ну а завершилось торжество 7-минутным фейерверком. Красочную иллюминацию можно было наблюдать со всех исторических точек областного центра.Александра Лебедикова, Алекандр Чунаев, Вести-Владимир