Он появится на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Во Владимире 30 августа откроется первый Семейный многофункциональный центр. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Он появится на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.«Семьи в режиме «одного окна» смогут получать помощь и консультации специалистов в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования и по линии других ведомств», - уточнили в Белом доме.Также владимирцам предоставят социальное сопровождение.