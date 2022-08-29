Он появится на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Во Владимире 30 августа откроется первый Семейный многофункциональный центр. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.
Он появится на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
«Семьи в режиме «одного окна» смогут получать помощь и консультации специалистов в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования и по линии других ведомств», - уточнили в Белом доме.
Также владимирцам предоставят социальное сопровождение.