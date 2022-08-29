Специалисты Россельхознадзора установили факт нарушения оформления производственных сертификатов на...

Специалисты Россельхознадзора установили факт нарушения оформления производственных сертификатов на предприятии, занимающемся производством рыбных консервов на территории Ковровского района.Так, при производстве рыбных консервов юридическим лицом в количестве более 28 тонн было использовано чуть более 10 тонн сырья. Данная продукция была направлена для реализации в г. Казань.По факту выявленного нарушения в адрес уполномоченного лица направлено предупреждение, а в отношении хозяйствующего субъекта было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: ru.freepik.com/