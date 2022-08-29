Из-за жаркой погоды уровень воды в Клязьме в районе Владимира и Коврова за несколько недель понизился более чем на 1,5 метра, обмелела и Ока в Муроме, что повлекло вынужденное ограничение потребления в Вязниках на 50%.

Из-за жаркой погоды уровень воды в Клязьме в районе Владимира и Коврова за несколько недель понизился более чем на 1,5 метра, обмелела и Ока в Муроме. Это повлекло вынужденное ограничение потребления в Вязниках на 50%.«Интенсивность подачи воды потребителям ночью ограничивают на 50 %, что позволяет наполнить резервуары. Это могут ощущать собственники квартир на самых верхних этажах», - сообщила администрация Вязниковского района.В связи со сложившейся ситуацией власти провели заседание комиссии по предупреждению ЧС, но пока единственный найденный выход из ситуации – это экономия.«Просим вас в эти дни более осознанно, экономно использовать воду», - администрация Вязниковского района к жителям.