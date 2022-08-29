Россельхознадзор установил санитарные зоны на участке площадью 231 га.

В Петушинском районе из-за распространения опасной повилки введён карантин. Россельхознадзор установил санитарные зоны на участке площадью 231 га.Клеверная повилика - вредоносный сорняк, паразитирующий на многих видах растений. У них появляется дефицит питания, замедляется рост, снижается сопротивляемость к заболеваниям, у сельхозкультур - падает урожайность.Повилика содержит ядовитые алкалоиды, поэтому использование трав в корм животным может стать причиной отравления и даже гибели особей. Сено с такими сорняками плохо сохнет, гниёт и покрывается плесенью. Молоко животных, которые питались растениями, заражёнными повилкой, становится некачественным.Карантин установлен на территориях у деревень Господиново и Пахомово в местах наиболее активного произрастания сорняка.Собственникам земель выдано предостережение.