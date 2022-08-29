24 и 25 августа 2022 года состоялись межведомственные совещания по эпизоотической ситуации в...

24 и 25 августа 2022 года состоялись межведомственные совещания по эпизоотической ситуации в регионах. В своих докладах руководитель Управления Россельхознадзора Светлана Пантюхина назвала актуальные данные по количеству случаев АЧС. Так, на территории Владимирской области с начала текущего года - 6 случаев заболевания, на территории Ивановской области 8 случаев, в Костромской области – 23.Тем временем во Владимирской области сотрудниками Управления Россельхознадзора предотвращено оформление ветеринарных сертификатов с недостоверной информацией в угрожаемой зоне по АЧС в Александровском районе.Было установлено, что государственным ветеринарным врачом вносились недостоверные сведения в ветеринарные сертификаты о благополучии местности.Указом Губернатора территория охотничьего угодья «Струнинское №2» объявлена эпизоотическим очагом и установлен карантин по африканской чуме свиней. Территория в радиусе до 20 км от эпизоотического очага в пределах границ муниципальных образований: Краснопламенское, Следневское, п. Балакирево, г. Струнино, г. Александров считаются угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.Наряду с этим от хозяйствующего субъекта, находящегося в угрожаемой зоне, оформлялись эВСД, в том числе в другие регионы РФ, на подконтрольную животноводческую продукцию с указанием в пункте благополучия местности: местность благополучна по заразным болезням.Все сертификаты с критическими ошибками были аннулированы. В адрес Департамента ветеринарии Владимирской области направлено письмо о нарушении, допущенным государственным ветеринарным врачом. В отношении хозяйствующего субъекта выдано предостережение, сообщило Управление Россельхознадзора.Фото: Pexels.com