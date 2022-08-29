Темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 67%. Однако в основном это нетяжёлые амбулаторные больные.

Во Владимирской области пока не планируют повсеместно вводить масочный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 67%. Однако в основном это нетяжёлые амбулаторные больные. Количество вызовов скорой помощи выросло всего на 1%. В регионе развёрнуто 400 ковидных коек, занято - 55%. Около 70% госпитализаций приходится на пожилых людей старше 65 лет», – рассказал врио заместителя губернатора Константин Баранов.Он добавил, что нынешний штамм инфекции «носит маску ОРВИ». У большинства пациентов болезнь пару дней сопровождается температурой и привычными симптомами простуды. Врио губернатора Александр Авдеев поставил задачу наращивать масштабы тестирования на COVID-19 и готовить владимирскую медицину к возможным вспышкам заболеваемости.Власти в очередной раз призывают владимирцев пройти вакцинацию.