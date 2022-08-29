29 августа во Владимирской области сложилась следующая ситуация по природным пожарам. Класс...

29 августа во Владимирской области сложилась следующая ситуация по природным пожарам.Класс пожарной опасности в регионе – 4,9.За сутки произошло 2 лесных пожара на площади – 2,7 га. В настоящее время все возгорания ликвидированы.Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 166 возгораний на площади 179,8 га, сообщает официальный telegram-канал администрации Владимирской области.Отметим, что с 28 августа класс пожарной опасности немного, но снизился (с 5 до 4,9), также уменьшилось количество лесных пожаров (с 6 до 2 за сутки).Фото из архива ГТРК "Владимир"