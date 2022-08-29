В Петушках после вмешательства прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по...

В Петушках после вмешательства прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 10 млн рублей.Прокуратура Петушинского района проверила ООО «Славянская аптека». Было установлено, что организация в полном объеме не выплатила 192 работникам заработную плату за июнь 2022 года. Общая сумма задолженности составила более 10 млн. руб.После вынесения представления юрлицу образовавшаяся задолженность погашена в полном объёме.Кроме того, прокурор возбудил в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в Петушинском районном суде, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com