Всех, кто обладает информацией о судьбе пропавшей женщины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.

Во Владимирской области с 25 августа разыскивают 43-летнюю Светлану Савину. Несколько дней назад она пропала в городе-оружейников.Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», местонахождение до сих пор неизвестно. Она может находиться в вашем районе. Требуется помощь добровольцев.Рост Светланы Александровны - 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные. Она была одета в красно-синее платье, чёрные босоножки.С собой была чёрная женская сумка.Всех, кто обладает информацией о судьбе пропавшей женщины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.