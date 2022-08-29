Максимальная температура до которой во вторник, 30 августа, прогреется воздух - 27 градусов. Для...

Максимальная температура до которой во вторник, 30 августа, прогреется воздух - 27 градусов. Для сравнения, 29 августа зафиксирована 29-градусная жара.Ночью же температура в вовсе не поднимется выше 16 градусов, прогнозируют синоптики.Весь день по-прежнему будет светить яркое солнце. Легкая облачность возможна около 15 часов.Осадков снова не ожидается. Ветер до 6 метров в секунду.Давление стабильное 745 мм ртутного столба.Фото https://www.pxfuel.com/