Соревнование с самим собой. Так говорят о стендовой стрельбе участники десятого этапа кубка России....

Соревнование с самим собой. Так говорят о стендовой стрельбе участники десятого этапа кубка России. Чемпионат, который собрал стрелков со всей страны - от Калиниграда до Якутии, прошел в Судогодском районе.11 сантиметров в диаметре и два с половиной - в толщину, оранжевая тарелка проносится над водой.Такие запуски - это имитация полета птиц.Владимирский стенд принимает десятый этап кубка России по спортинг-компакту. Это один из видов стендовой стрельбы. Соревнуются 220 стрелков со всей страны.Иван Аксенов, организатор соревнований :- У нас участвуют и чемпионы мира, чемпионы Европы в наших соревнованиях. Есть один тренер, который подготовил несколько чемпионов мира, он с учениками приехал . Прежде всего отличает стрелков - это умение управлять собой, потому что на каком-то этапе после тренировок люди начинают попадать достаточно хорошо. А вот на соревнованиях справиться с собой с волнением, с напряжением - это уже другая история.На каждой площадке шесть пусковых машинок. От того как они настроены, зависит сложность соревнований.Дмитрий Ильенко , мастер спорта по стендовой стрельбе:- Иногда на соревнования приедешь , а там половина полетов слева направо .Ну что в этом интересного, Должно быть разнообразие. В спортинге порядка 15 траекторий полета и пять типов мишеней. И когда вот на соревнованиях двести мишеней и все все пять типов и все пятнадцать траекторий, то это такое разнообразие и среди одиночных мишеней ,что конечно, получаешь удовольствие.Несмотря на масштаб соревнований, болельщиков здесь не увидишь. Согласно этике этого вида спорта, стрелков нельзя отвлекать. Часть спортсменов проходят этапы, другие - изучают полеты тарелок и готовят снаряжение. Месхия Тенгиз из Подольска недавно сбросил вес и стрелять стало неудобно. Пришлось нарастить приклад.Месхия Тенгиз, участник соревнований:- Это итальянское оружие .Оно .. назовем его спортивным,оно спортивное, но его можно использовать и на охоте тоже.Большинство участников ,конечно, мужчины. Заложено природой , говорят они. Но в меткости девушки им не уступают. Марину Садыкову стендовой стрельбой заинтересовал муж, теперь на все соревнований вместеМарина Садыкова, участница соревнований:- И окружение,и общение, и момент попадания - это удовольствие какое-то. И вид спорта очень психологичный, учит держать себя в руках , справляться с какими-то моментами жизненными , ну и отвлекаться от каких-то моментов.Интересные полеты, ландшафтное многообразие, гостеприимство . Все это отличает владимирский стенд. Участники со всей России уверены, после кубка страны, эта площадка должна принимать международные соревнования.Екатерина Васильева , Егор Герасимов, Вести Владимир.