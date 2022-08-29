Требуется помощь добровольцев.

Во Владимирской области с 26 августа разыскивают 38-летнего Алексея Ромазанова. Мужчина проживает в городе Вязники.Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», уже третий о местонахождении Алексея Геннадьевича ничего неизвестно. Он может находиться в вашем районе. Требуется помощь добровольцев.Рост мужчины 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые. Пропавший был одет в синюю футболку, тёмные брюки и чёрные кроссовки. При себе имелась сумка.Всех, кто обладает информацией о судьбе пропавшей женщины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.