1 сентября в 12:00 сотрудники библиотек и волонтёры в разных уголках России проведут Осенний...

1 сентября в 12:00 сотрудники библиотек и волонтёры в разных уголках России проведут Осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга-2022».Этой осенью муниципальные библиотеки города Владимира по традиции станут участниками Всероссийского интеллектуального забега. Грядущий «литературный марафон» будет посвящен Году культурного наследия народов России.Библиотекари сразу из нескольких филиалов отправятся на пробежку, чтобы выяснить, насколько хорошо жители города знакомы с традициями, обрядами, мифами, народными легендами и другими богатствами, которыми пестрит народная культура страны. Прохожих и всех неравнодушных ждет отличное настроение и призы за правильные ответы.Идею «Бегущей книги» предложили сотрудники библиотек из атомградов – городов расположения предприятий атомной промышленности. Впервые они провели Забег в 2017 году. С тех пор «Бегущая книга» получила по-настоящему всероссийский охват: к проведению акции ежегодно присоединяются до 800 библиотек по всей стране – в больших и малых городах, а также в деревнях и сёлах. А суммарное количество участников Забега за эти годы уже превысило цифру 120 000 человек.Акция проходит дважды в год – весной (27 мая, в Общероссийский день библиотекаря) и осенью (1 сентября, в День знаний) в виде интеллектуального забега.Суть проста: «книгобежцы» отправляются по собственному заранее разработанному маршруту по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам. Они задают прохожим вопросы для проверки эрудиции. Каждый Забег приурочен к определённой теме или событию, которому эти вопросы и посвящены. За правильный ответ респондент получает интересную книгу, небольшой сувенир или просто приглашение в библиотеку.Фото: Об акции "Бегущая книга" (xn--80aabibjxp1a1dvdwd.xn--p1ai)