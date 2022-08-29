Во Владимирской области выявили 242 случая заражения коронавирусом за сутки на 29 августа. Днем ранее было 237. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницу

Во Владимирской области выявили 242 случая заражения коронавирусом за сутки на 29 августа. Днем ранее было 237. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницу госпитализировали 12 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 10 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 156 082. В лидерах по заражениям