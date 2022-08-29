28 августа во Владимирской области потушили два лесных пожара на площади 2,7 га. По состоянию на утро 29 числа, лесных пожаров не зафиксировано, однако в регионе сохраняется почти пятый (4,9) класс

28 августа во Владимирской области потушили два лесных пожара на площади 2,7 га. По состоянию на утро 29 числа, лесных пожаров не зафиксировано, однако в регионе сохраняется почти пятый (4,9) класс пожароопасности. 93 человека и 100 машин находятся в стадии повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Белого дома. Параллельно в регионе идет патрулирование лесов, как наземное,