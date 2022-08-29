С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156082 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 августа выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 58 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 22 - в Ковровском, 7 - в Петушинском, 17 - в Кольчугинском, 29 - в Александровском, 13 - в Юрьев-Польском, 31 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Судогодском, 6 - в Собинском, 17 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 1 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156082 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42285 заболевших во Владимире, 18340 - в Ковровском районе и 17123 - в округе Муром.