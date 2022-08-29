В частном доме сотрудники МВД обнаружили более 120 кустов запрещённого растения.

В Меленковском районе полицейские задержали 39-летнего жителя Москвы, организовавшего наркоплантацию. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в УМВД по Владимирской области.В частном доме сотрудники МВД обнаружили более 120 кустов конопли, полиэтиленовые пакеты, а также ёмкости с сыпучим содержимым. Экспертиза подтвердила, что улов полицейских составил 1,5 кг марихуаны.Как рассказали правоохранители, мужчина установил в помещениях спецоборудование, организовал систему вентиляции, удобрял почву. Растения он сушил и перерабатывал в марихуану, которую употреблял сам.На фигуранта завели уголовное дела. Расследование продолжается.