В администрации Владимирской области 29 августа прошло совещание, одной из главных тем которого стала борьба с коронавирусом, серьезно разрастающимся в последний месяц. Врио заместителя

В администрации Владимирской области 29 августа прошло совещание, одной из главных тем которого стала борьба с коронавирусом, серьезно разрастающимся в последний месяц. Врио заместителя губернатора Константин Баранов сообщил, что в больницах региона занято чуть больше 50% коек для пациентов с ковидом. Всего в области насчитывается 400 ковид-коек. Несмотря на темп прироста в 67%, большинство новых