Вынесено постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении ДТП, в...
Вынесено постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девочка.
Органом предварительного расследования житель Узбекистана обвиняется в том, что 24 августа 2022 года вблизи пос. Мелехово Ковровского района, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21102», не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на 15-летнюю девочку, стоящую на краю проезжей части.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП.
Постановлением Ковровского городского суда от 26 августа 2022 года ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 октября 2022 года включительно, сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.
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