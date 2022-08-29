Вынесено постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении ДТП, в...

Вынесено постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девочка.Органом предварительного расследования житель Узбекистана обвиняется в том, что 24 августа 2022 года вблизи пос. Мелехово Ковровского района, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21102», не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на 15-летнюю девочку, стоящую на краю проезжей части.В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП.Постановлением Ковровского городского суда от 26 августа 2022 года ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 октября 2022 года включительно, сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.Фото: Pexels.com