С 25 августа временным генеральным директором АО «КЭМЗ» (входит в холдинг НПО «Высокоточные...

С 25 августа временным генеральным директором АО «КЭМЗ» (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, член Владимирского отделения Союза машиностроителей России) назначен Владимир Анатольевич Пименов.Соответствующее решение было принято Советом директоров предприятия. При этом Владимир Пименов продолжает исполнять обязанности генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал».Прежний генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир Родионов покинул пост по соглашению сторон, сообщила пресс-служба АО «КЭМЗ»