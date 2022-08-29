В Москве скоро начнется отопительный сезон.

В Москве скоро начнется отопительный сезон.К новому учебному году готовятся не только дети и их родители, но и московские коммунальщики, чтобы в школах и детских садах вовремя начался отопительный сезон. В столице с наступлением холодов тепло подается в первую очередь в социальные учреждения.К сегодняшнему дню все образовательные учреждения Москвы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, оборудование, которое подает тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи школ и детских садов, окончательно готово.К 1 сентября 2022 года подготовят к зимнему сезону всю городскую систему теплоснабжения (то есть не только школы и детские сады). Это свыше 74 тысяч объектов: 34 тысячи многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы, 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.Как отметил Бирюков, уже больше 10 лет Москва благодаря своевременной и качественной подготовке к отопительному сезону обходится без серьезных аварий и отключений.Планово-предупредительный ремонт проводят в столице каждый год на более чем 22 тысяч тепловых пунктов. Специалисты осматривают свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей, 116 тысяч километров электрических сетей, порядка 21 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций.При подаче тепла коммунальщики обычно обращают внимание на погоду. Если температура воздуха около недели не прогревается до 10 градусов, значит, следует включить отопление. Однако в последние годы этот критерий не учитывается, и коммунальные службы начинают отопительный сезон раньше. Например, в прошлом году в квартирах москвичей стало теплее в первой половине сентября.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил со 135-летием компании коллектив ПАО "Мосэнерго", которое 135 лет снабжает жителей столицы теплом. Градоначальник встретился со специалистами на ТЭЦ-26. По словам мэра, это предприятие – одно из старейших в отрасли и самое большое в мире по выработке тепла. Подробнее об этом "Дни.ру".