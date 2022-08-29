11-летний Сергей Булыгин отобрался на Первенство мира по тайскому боксу по результатам своих побед...

11-летний Сергей Булыгин отобрался на Первенство мира по тайскому боксу по результатам своих побед на российских соревнованиях. С 9 по 21 августа в Малайзии проходило первенство мира среди юношей и девушек по тайскому боксу.Сергей - призер кубка России, победитель первенства ЦФО и СЗФО и призер Первенства России. Юный спортсмен - воспитанник клуба "Авангард".Поздравляем спортсмена и его тренера Николая Горина с победой!Фото: официальный telegram-канал администрации Владимирской области