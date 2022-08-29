За неделю с 22 по 28 августа мошенники обманули 52 жителей Владимирской области с общей суммой ущерба в 10,650 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Большая часть из них

За неделю с 22 по 28 августа мошенники обманули 52 жителей Владимирской области с общей суммой ущерба в 10,650 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Большая часть из них – мошенничества по телефону. Так, оперативники задержали в Москве курьера телефонных мошенников, причастного к обману троих пожилых жителей Мурома в возрасте от 68