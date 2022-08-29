Оперативники из Владимирской области задержали в Москве курьера телефонных мошенников, причастного...

Оперативники из Владимирской области задержали в Москве курьера телефонных мошенников, причастного к обману троих пожилых жителей МуромаСообщения о совершенных мошенничествах в отношении пожилых жителей города Мурома были зарегистрированы сотрудниками полиции в июле и начале августа текущего года. Потерпевшие – трое пенсионеров в возрасте от 68 до 88 лет.Каждый из заявителей рассказал сотрудникам полиции похожую историю. Все началось с телефонного звонка. Неизвестный, представляясь сотрудником полиции, сообщал о ДТП, совершенном близким родственником. Дабы избежать привлечения к ответственности, предлагал передать его «представителю» деньги. Сделать это злоумышленник требовал как можно скорее.Находясь в растерянности, пенсионеры собирали имеющиеся в наличии сбережения и передавали их прибывшему курьеру. В общей сложности потерпевшие лишились более 250 тысяч рублей.Злоумышленник, выполнявший в преступной мошеннической схеме роль курьера, был задержан в Москве сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Муромский» совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области в результате успешно проведенных оперативных мероприятий. Посыльным оказался 23-летний житель Подмосковья.Задержанный не стал отрицать своей причастности к совершенным мошенничествам и дал признательные показания. Похищенные у пенсионеров деньги он передал другим участникам противоправной схемы через тайник, организованный в лесу в Московской области, оставив заранее оговоренный процент себе.Молодой человек раскаялся, полностью возместил причиненный ущерб. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Задержанный заключен под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com