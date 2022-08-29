Житель Кольчугина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для...

Житель Кольчугина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.В мае 2022 года мужчина у себя дома выпивал со знакомым. Неизвестно, что между ними произошло, но в ходе ссоры хозяин, взяв со стола нож, нанес им потерпевшему 2 удара, причинив тем самым тому тяжкий вред здоровью. Поведение гостя признано судом аморальным.В ходе судебного разбирательства злоумышленник вину признал.Кольчугинским городским судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pexels.com