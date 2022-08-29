Сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району задержан 39-летний житель Москвы, подозреваемый в...

Сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району задержан 39-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.В ходе осмотра частного дома полицейские обнаружили более 120 кустов растений, полиэтиленовые пакеты с частями сухих растений, а также ёмкости с растительным сыпучим содержимым, имеющим характерный запах и цвет. Проведённым ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследованием установлено, что в горшках находилась конопля, а изъятая сухая масса является марихуаной общей массой более 1,5 кг.Оперативники выяснили, что мужчина, регулярно приезжавший из столицы в регион, посадил наркосодержащие растения и создал условия для их роста: установил специальное осветительное оборудование, организовал систему вентиляции, удобрял почву. Достигшие нужной степени роста кусты он сушил и перерабатывал в марихуану, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По словам задержанного, наркотик он хранил для личного потребления.Следователями ОМВД России по Меленковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о культивировании наркосодержащих растений.Расследование продолжается.Фото Пресс-служба УМВД России по Владимирской области