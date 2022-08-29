В Муроме задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и угоне двух легковых...

В Муроме задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и угоне двух легковых автомобилей «ВАЗ».Оказалось, что выпивший задержанный захотел направиться к приятелю в одну из районных деревень. Сделать это мужчина решил на чужом автомобиле. В одном из дворов города Мурома он заметил автомобиль «ВАЗ». Разбив стекло водительской двери, проник в салон и, взломав замок зажигания, смог проехать на легковушке только несколько метров. Машина заглохла.Бросив ее, злоумышленник направился в соседний двор, где аналогичным способом угнал еще одни «Жигули». Доехав до приятеля, фигурант предложил ему разобрать отечественное авто на запчасти и продать их. Но знакомый не поддержал идею.После этого подозреваемый поджег автомобиль, причинив собственнику ущерб в сумме более 100 000 рублей.В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по обвинению в краже и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/