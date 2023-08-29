19 домов во Владимире остались без водоснабжения. Произошло отключение водоснабжения по следующим...

19 домов во Владимире остались без водоснабжения.Произошло отключение водоснабжения по следующим адресам:пр-т Строителей 28, 28а, 30, 30а, 32а, 34, 34а, 34б, 34в, 38, 38а, 38б, 42, 42а, 42б, 44б, 44в, 46а, 46б.Планируемое время возобновления подачи воды 15:00, сообщил МУП «Владимирводоканал».Отключение сделано для проведения ремонта запорной арматуры по адресу проспект Строителей 28А.Фото: https://www.pxfuel.com