На днях певица Слава в Шоу Воли рассказала, что воссоединилась с бывшим мужем.

На днях певица Слава в "Шоу Воли" рассказала, что воссоединилась с бывшим мужем.Артистка призналась, что Анатолий Данилицкий, с которым она вместе уже два десятка лет, 28 раз делал ей предложение руки и сердца. Однако пара не спешит заключать брак, несмотря на общую дочь и богатый опыт взаимоотношений.Шаманка Hristafarida в беседе с "Дни.ру" отметила, что Слава обладает сильной женской энергией, поэтому не удивительно, что мужчины обращают на нее внимание."28 предложений – не предел. У Анастасии по матрице прослеживается линия бурных романтических приключений. Женщина притягивает к себе внимание сильных мужчин, являясь при этом очень яркой и самостоятельной натурой. Ужиться с такой может не каждый. Да и ей самой регулярно необходимо "менять картинку", – рассказала Христафарида.С Анатолием Данилицким, по словам Славы, они расставались дважды. Первый инцидент был около 12 лет назад, когда она нашла себе более молодого мужчину, а он – "молодую дуру". Второй громкий случай произошел в начале 2023 года, когда звезда в сторис запрещенной социальной сети объявила о расставании. Но в итоге пара снова сошлась."Расставание и воссоединение – это история с двумя сторонами, как медаль. Если оба сделали выводы и осознанно пришли к тому, что вместе лучше, чем порознь, то вполне реально, что отношения станут именно новыми. А если просто вернулись в старые тапочки, то странно надеяться, будто они подарят какие-то иные ощущения", – говорит Христафарида.Шаманка считает, что шансы у пары высокие, но есть и варианты развития. "Люди взрослые. Слава наделена фантастическим потенциалом для любви, у нее все есть, чтобы наслаждаться мужским вниманием. Примет роль жены – получит все от мужа. Решит проявить характер и независимость – будет в поисках еще несколько лет. Но при этом рядом все равно будет сильный и достойный мужчина", – уверена собеседница "Дни.ру".