Еще одна группа владимирских добровольцев отправилась на службу по контракту. На площади у Дома...

Еще одна группа владимирских добровольцев отправилась на службу по контракту.На площади у Дома культуры молодежи прошла торжественная отправка.Татьяна провожает сына уже во второй раз. Говорит, вернулся после ранения, восстановился и снова рвется на передовую.Татьяна, мама добровольца:- Надо верить, молиться, и понимать, что они едут защищать нашу родину, наши просторы, наших детей, своих детей, своих внуков, наших внуков, поэтому здоровья им, пусть будут осторожны во всех моментах военной службы.. ..и скорейшего возвращения домой.Того же бойцам желают сотрудники Правительства региона, военного комиссариата, духовенства. В пункты отбора на службу по контракту еженедельно приходят десятки добровольцев. Разные люди, объединенные одной целью.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- В глазах и мы это видим уже отчетливо, в глазах видно стремление к победе, в глазах видно, осознанность выбора, в глазах видно достаточная готовность, для того, чтобы быстро освежить свои навыки и пополнить ряды вооруженных сил.В рюкзаках все самое необходимое. Бойцам предстоит пройти подготовку в учебных подразделениях, освежить навыки обращения с оружием и военной техникой.Федор Лалакин Илья Хлудов Вести Владимир