Пенсионерка получила смертельные травмы под колесами электрички во Владимирской области. В...

Пенсионерка получила смертельные травмы под колесами электрички во Владимирской области.В минувшую субботу в районе железнодорожной станции Александров пригородным электропоездом сообщением «Орехово-Зуево - Александров» травмирована женщина.Следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте установила, что 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в непосредственной близости перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось, сообщило Отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО.От полученных травм она скончалась в районной больнице.В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.Фото: https://www.pxfuel.com