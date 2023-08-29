Владимирский биолог Руслан Жуков стал участником масштабного проекта, который реализует Рязанский...

Владимирский биолог Руслан Жуков стал участником масштабного проекта, который реализует Рязанский музей-заповедник.Там идет полное обновление "Отдела природы" , созданного в 1975 году. Как уточняет Руслан, фактически это будет новый музей в новом здании. В команде Руслана специалисты высшего уровня из 10 регионов. Им поручено отреставрировать чУчела животных.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Большие диарамы будем переносить в новое здание. и они будут значительно увеличены в размерах. Вот это уже готовые работы. Всего идет на реставрацию 118, 12 непригодны и будут делаться заново, всего должно быть 130. Тут и спящие животные, птицы, млекопитающие .абсолютно разного формата.Специалисты не только восстанавливают, но и собирают биоматериал для новых диарам. Экспозиции будут увеличены почти в 3 раза. Полностью обновляется ландшафт. Если раньше снег имитировали с помощью ваты, то сегодня это специальные современные материалы. Над экспозициями работают таксидермисты, специалисты по гербариям, грибам, мхам, гнездам птиц, флористы. Проект масштабный и кропотливый, первый практический опыт в нашей стране. В прошлом Музеи природы сотрудники обновляли своими силами. Команда профессионалов собрана впервые, и в ней - владимирский биолог Руслан Жуков.