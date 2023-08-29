Жительнице Москвы вынесен приговор за сбитого насмерть пешехода во Владимире. Женщина отправится в колонию на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры 33-его региона. Трагедия

Жительнице Москвы вынесен приговор за сбитого насмерть пешехода во Владимире. Женщина отправится в колонию на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры 33-его региона. Трагедия произошла днем 3-его мая этого года. Женщина за рулем «технически исправного» авто «Лада Веста» ехала по автодороге М-7 «Волга» со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы со скоростью не менее 112